Koningin Elizabeth II (95) zit zondag 70 jaar op de troon. De feestelijkheden hebben plaats in juli. — © AP

Hasselt/Londen

Zondag 6 februari is het exact zeventig jaar geleden dat koningin Elizabeth II de troon besteeg in het Verenigd Koninkrijk. Deze Limburgers zijn fan van de nu 95-jarige Queen of beleefden iets bijzonders met haar.