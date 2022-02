Bondsparket vordert geen straf voor Noa Lang na rode kaart tegen AA Gent

Noa Lang (22) krijgt geen extra straf na rode kaart in het slot van de topper tussen Club Brugge en AA Gent van afgelopen zondag. De Nederlander kreeg rood nadat hij scheidsrechter Nicolas Laforge zou hebben aangeraakt. Lang was verbouwereerd dat hij een rode kaart kreeg en ook zijn ploegmaats en coach Alfred Schreuder vonden de uitsluiting overdreven. Het bondsparket lijkt daarmee akkoord te gaan en geeft Lang geen extra straf. Hij is dus gewoon inzetbaar komend weekend tegen Charleroi.