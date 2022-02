Voeren

Bij snelheidscontroles in Voerenstraat in Moelingen is een bestuurder geflitst die drie keer sneller reed dan toegelaten. Op de Moelingerweg in ’s-Gravenvoeren moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze 92 en 93 km/u reden. De politie controleerde 2.303 voertuigen. Daarvan reden er 371 te snel. maw