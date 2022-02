10 meter hoge olm vervangt afgestorven linde op Kastanjewal

Tongeren

Onlangs werd op de Kastanjewal een monumentale linde gekapt omdat de boom de herinrichting van de straat niet had overleefd. Amper vier dagen later werd hij vervangen door een forse olm van bijna 20 jaar. De olm is al tien meter hoog. Om de overlevingskansen te vergroten werd hij in een immens plantgat gestoken dat werd opgevuld met verbeterde aarde. Buurtbewoonster Herlinde Meers is alvast tevreden: “De nieuwe boom is natuurlijk niet zo mooi als de oude. De linde rook in de zomer altijd lekker. Het is wel leuk dat de oude boom zo snel vervangen werd. Deze gaat in een puntvorm groeien”, weet Herlinde.(diro)