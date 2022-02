Natuurpunt leert kinderen tipi bouwen van natuurlijke materialen

Hasselt

Elke eerste woensdag van de maand organiseert Natuurpunt in het bezoekerscentrum in Kiewit een ‘Wild van Natuur’-activiteit. Vorige week stond er een workshop tipi bouwen op het menu. Onder het goedkeurende oog van mama Alixe en oma Reinhilde gingen Céleste, Remi en Juliette uit Hasselt aan de slag. “We komen hier regelmatig wandelen en het is tof dat we onderweg leuke dingen kunnen doen”, zegt Alixe.

“Kinderen komen te weinig buiten, nochtans is tijd doorbrengen en spelen in de natuur goed voor de lichamelijke en mentale gezondheid en sociale ontwikkeling”, zegt Karen Schabregs van Natuurpunt.” Daarom bieden we hen allerlei buitenactiviteiten aan die hen in contact te brengen met natuurlijke materialen en de spelmogelijkheden die de natuur ons biedt. De ene keer kunnen ze bijvoorbeeld vetbollen maken om de vogels in te winter te verwennen, een andere keer gaan we op pad in het natuurgebied om dierensporen te volgen of knutselen we een mooie dromenvanger. En tijdens de modderdag kunnen de kinderen zich lekker vuil maken en genieten van een heerlijk modderbad.” (raru)