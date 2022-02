De Velpe is gestegen, maar geen alarmfase in Halen-centrum . — © TV Limburg

Halen

Door het hevige regenweer van gisteren is het waterpeil van De Velpe in Halen gestegen. Burgemeester Erik Van Roelen vertrouwt in de veiligheidsmaatregelen die eerder al werden genomen en maakt zich voorlopig dus geen zorgen. De wachtbekkens en het pompsysteem moeten het stijgende waterpeil onder controle houden.