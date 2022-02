Deze supermarkt heeft het grootste aanbod vegan producten

Alhoewel vegan allang niet meer uitzonderlijk is, is het nog altijd niet evident om alle producten die je wilt in één supermarkt te vinden. Dan is het goed om te weten wie de meest vegan friendly supermarkt van het land is.

Waar vinden vegans en mensen die af en toe geen dierlijke producten willen eten nu het grootste aanbod? Eind 2021 gingen medewerkers van BE Vegan, EVA en Bite Back op onderzoek bij de zes grootste supermarktketens in Vlaanderen en Brussel: Albert Heijn, Aldi, Carrefour, Colruyt, Delhaize en Lidl om te zien hoe het gesteld is met het aanbod van vegan producten.

Bij Albert Heijn blijkt de keuze het grootst in vis- en vleesvervangers en alternatieven voor zuivel. Een opvallende trend is de opkomst van vegan kazen, waar de Nederlandse supermarkt ook koploper is, evenals voor vegan charcuterie.

“We zetten bewust in op vegan sinds de start van Albert Heijn België. De afgelopen tijd is de vraag naar vegan producten sterk gegroeid en dat zie je terug in ons bredere assortiment. We vinden het belangrijk om onze vegan klanten te blijven verrassen met geliefde producten én innovaties. Dat doen we door heel wat nieuwe producten te introduceren én door te werken op prijs. Wij zijn namelijk van mening dat lekker vegan eten ook tegen de scherpe prijs moet kunnen die al onze klanten van ons gewend zijn”, zegt Raf Van den Heuvel, general manager van Albert Heijn België. ”Het is onze missie om samen beter eten bereikbaar te maken voor iedereen. Deze onderscheiding bewijst dat we die belofte ook nakomen. Daar zijn we bijzonder blij mee.”

Delhaize eindigt op de tweede plaats en heeft het ruimste aanbod van tofu, tempeh en seitan.

Carrefour en Colruyt eindigden op de derde en vierde plaats.