Vader en zoon riskeren celstraf voor plantage met geschatte winst van 891.120 euro

Op 4 april 2019 zakte een patrouille van de politiezone LAMA af naar de Fazantstraat in Maasmechelen omdat een buurtbewoner melding maakte van een indringende cannabisgeur. De agenten zagen hoe het huurhuis van de zeventiger en zijn Keniaanse vrouw uitgerust was met een camera. De voortuin lag vol met potgrond en op de oprit werd een zeecontainer geplaatst. De dag nadien zagen de agenten ook het voertuig van de 29-jarige zoon van de Maasmechelaar bij de woning staan. De politie besloot meteen om een inval te doen. “Toen de zeventiger de deur opende, bekende hij meteen. Ze waren op dat moment zelfs volop aan het knippen”, aldus de procureur.

De kelderruimte was opgedeeld in drie kweekruimte, een technische ruimte en een ruimte om de cannabis te laten drogen. In totaal ging het om 790 plantjes. Op de droogrekken lag voor 4,2 kilogram geknipte cannabis en in de woning zelf vonden de inspecteurs drie Breitling-horloges en 4.700 euro cash.

Zakcentje

De zoon bekende zijn aandeel, maar verklaarde dat hij pas een jaar na de opstart bij de plantage betrokken raakte. “Ik ging af en toe op bezoek bij mijn vader tot ik plots die cannabisgeur rook. Toen heeft hij me de plantage getoond. Ik was erg geschrokken en ik was het er niet mee eens. Op een dag zei hij me nogal dwingend dat ik mee moest helpen knippen. Ik heb dat dan gedaan en verdiende er enkele honderden euro’s per keer mee. Een zakcentje”, zo klonk het.

In totaal zou er tot dertig keer geoogst zijn in de periode tussen 1 april 2016 en 9 april 2019, goed voor een winst van maar liefst 891.120 euro. “Dat is geen zakcentje meer”, zo benadrukte de Tongerse rechter.

30 maanden

Waarom zijn vader de plantage op precies opstelde, is niet volledig duidelijk. “Het was in een opwelling”, zo verklaarde de 72-jarige man voor de Tongerse rechter. “Ik had er iets over gelezen op het internet en zo ben ik ermee begonnen. Ik had een tweedehands installatie gekocht, maar het is nooit echt goed gegaan. Bijna alles is mislukt. Het heeft me meer geld gekost dan het heeft opgebracht.”

De vrouw van de zeventiger zou volgens haar verklaringen ook niets met de opstart te maken gehad hebben, maar hielp wel af en toe om de plantjes te verzorgen. Zij en haar partner riskeren elk dertig maanden cel en een geldboete van 8.000 euro. De zoon moet vrezen voor twee jaar opsluiting en 8.000 euro boete.

Hulpgoederen

De raadsman van de zoon, meester Bert Partoens, vraagt om een werkstraf. Voor de vader vraagt meester Jan Swennen om de straf, maar vooral ook de verbeurdverklaring van de duizelingwekkende winst, te beperken. Volgens zijn cliënt was hij slechts enkele maanden bezig met de plantage, en geen drie jaar zoals zijn zoon beweerde tijdens zijn verhoor. “Hij is gewoon in de war”, zo klonk het bij de zeventiger. Meester Swennen benadrukte uiteindelijk ook nog dat het niet louter ging om de winst. “Ze kochten met het geld ook hulpgoederen die ze dan met een zeecontainer opstuurde naar de bevolking en familie in Kenia. Het gaat dus niet louter om het winstgevend karakter van een plantage.”

Vonnis volgt op 7 maart.