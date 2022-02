Handige Harry’s maken figuurtjes met hout in STEM Academy

Hasselt

Elke woensdag en zaterdag tijdens het schooljaar kunnen kinderen uit de lagere scholen die interesse hebben voor techniek en handvaardigheid, zich uitleven in de STEM Academy. “Een initiatief van de PXL met als doel de kinderen even weg te halen van hun computer en met hun handen bezig te zijn”, vertelt begeleidster Silvie Engin. “Vandaag werken we met hout, maar er wordt hier soms ook gemetseld, dakpannen gelegd en zelfs geprogrammeerd, het aanbod is dus erg divers.” Een van de ijverige houtbewerkers is Daan (8) uit Stokrooie. Een jongen met ervaring, zo blijkt: “Ik heb thuis al een clubhuis gebouwd, enkel met spijkers. Vandaag heb ik geleerd hoe ik een figuurzaag moet gebruiken, tof! Wat ik gemaakt heb? Twee figuurtjes uit een computerspel, Fuzz en Crow. “ (raru)