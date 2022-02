Leerlingen De Notelaar kruipen in de huid van een journalist

Bilzen

Afgelopen week stond in de derde en vierde klas van basisschool De Notelaar in Hoelbeek het lessenpakket in het teken van de krant. “De jongens en meisjes zijn bezig met een taalboekje dat gaat over de krant”, verduidelijkt meester Niels. “We hebben in de klas kranten gelezen en de artikels bestudeerd. Op maandag kwam een journalist van Het Belang van Limburg vertellen over zijn werk”, zeggen Rosanne en Janne. De kinderen zelf speelden dit keer de reporter en vroegen honderduit over zijn job bij de krant. “Dat journalisten soms ook ‘s nachts uit bed moeten wanneer er bijvoorbeeld een brand is, lijkt ons minder leuk. Maar ze ontmoeten ook bekende mensen en dat is dan weer superspannend”, lachen Démi en Vic. Een aantal leerlingen denken eraan om misschien zelf journalist te worden. (joge)

© Johnny Geurts