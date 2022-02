Smiley voor maaltijden van woonzorgcentrum Orelia Puthof

Borgloon

Het woonzorgcentrum Orelia Puthof heeft van het Federaal agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) een smiley gekregen omdat ze aan hun bewoners uitstekende maaltijden leveren die aan alle voorwaarden en kwaliteitscontroles voldoen. De Smiley-erkenning geeft de residenten van het woonzorgcentrum en de bijhorende serviceflats de garantie dat de voedselveiligheid van de producten optimaal is. De sticker, zeg maar een kwaliteitslabel, prijkt vanaf nu aan de ingang van het woonzorgcentrum. Jennifer Claessen, directeur bij Orelia Puthof klinkt trots: “De smiley is niet veel groter dan je hand, maar voor de medewerkers van Puthof betekent het veel meer dan een zelfklevend stukje papier. Het is het resultaat van volgehouden inspanningen. We zijn erg fier op onze koks! Sinds de opstart van Puthof worden alle maaltijden in de eigen keuken bereid: vers, lekker én voedzaam.” rudc