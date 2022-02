Bart Swings op 1500 meter tegen Noor Ulekleiv, Mathias Vosté tegen Canadees Langelaar

Op de 1.500 meter schaatsen komt Bart Swings tijdens de Olympische Winterspelen dinsdag uit tegen de Noor Kristian Ulekleiv. Mathias Vosté treft de Canadees Tyson Langelaar als rechtstreekse tegenstander. Dat is het resultaat van de loting, die maandag in Peking werd uitgevoerd.

Vosté schaatst het achtste paar van de vijftien, Swings het twaalfde. De Belgische schaatsers gelden zeker niet als de grote favorieten. Met een beste tijd van 1:.43.43 is Ulekleiv iets lager geplaatst dan Swings, die 1:42.48 als nationaal record heeft staan. Langelaar verbeterde zich dit seizoen tot 1:43.39, terwijl Vosté een persoonlijk record van 1:45.21 heeft.

Wereldkampioen Thomas Krol rijdt in de tiende rit tegen de Noor Peder Kongshaug. De wereldrecordhouder is Kjeld Nuis (1:40.17). Hij schaatst in de rit na Krol tegen de Zuid-Koreaan Minseok Kim. In het dertiende paar rijdt de Amerikaan Joey Mantia tegen de Japanner Seitaro Ichinohe.

De 1.500 meter is het koningsnummer van het schaatsen op de langebaan. Vosté maakt deel uit van Team Reggeborgh, waartoe ook Ireen Wüst behoort. Bij het inrijden reed Vosté in het “treintje” voor de vrouw, die maandag haar olympische titel verlengde. Vosté klaagde de laatste dagen over een lichte verkoudheid. Swings heeft er al de 5.000 meter opzitten. De zevende plaats was iets beneden de verwachtingen. Voor aanvang van die race gold hij als outsider voor brons. Op de 1.500 meter eindigde Swings vier jaar geleden in PyeongChang als zesde. Vosté was toen 23e.