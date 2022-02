Kimmer Coppejans naar tweede ronde in Bangalore

Hammenaar Kimmer Coppejans (ATP 216) heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde van het Challengertoernooi in het Indiase Bangalore (hard/53.120 dollar).

In de openingsronde haalde onze 28-jarige landgenoot het in drie sets van de Australiër Marc Polmans (ATP 204): 1-6, 6-2 en 6-4. In de tweede ronde wacht de winnaar van het duel tussen de Turk Altug Celikbilek (ATP 159) en de Indiase kwalificatiespeler Arjun Kadhe (ATP 778).

In het dubbelspel treedt Coppejans aan met de Fransman Mathias Bourgue.