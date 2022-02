Biatlete Lotte Lie eindigt op 15 km individueel als 45e: “Ik ben heel teleurgesteld over mijn schieten”

Biatlete Lotte Lie is maandag op de Olympische Winterspelen in Peking op de 15 kilometer individueel op de 45e plaats geëindigd. De Duitse Denise Herrmann veroverde in het National Biathlon Centre in Zhangjiakou de gouden medaille. Lie finishte met een chrono van 49:36.9, op 5:24.2 van winnares Herrmann, wat goed was voor de 45e plaats. Ze ging viermaal in de fout bij het schieten.

De 33-jarige Hermann veroverde na een wat lastig seizoen enigszins verrassend het goud in een tijd van 44:12.7 en ze maakte een schietfout. De Française Anaïs Chevalier-Bouchet (44:22.1 (+9.4) en 1 schietfout) ging met het zilver aan de haal. De Noorse Marte Olsbu Røiseland (44:28.0 (15.3) en 2 schietfouten), die eerder in Peking al goud pakte met de Noorse estafetteploeg, greep het brons. De Zweedse titelverdedigster Hanna Öberg eindigde als zestiende (46:35.8; +2:23.1) met drie schietfouten.

Met Lotte Lie, die een Noorse vader en een Belgische moeder heeft, stond er voor het eerst een Belgische biatlete op de Olympische Winterspelen. “Dat is een grote eer voor mij. Ik wil aan België tonen dat mijn olympisch ticket verdiend is”, vertelde ze in aanloop naar de race.

Lie had slecht gevoel op schietbaan

Dit is niet het gewenste resultaat”, zei de eerste Belgische biatlete ooit op de Winterspelen. Een schietfout levert op de 15 km individueel een minuut straftijd op. Lie schoot vier keer mis, en dan wordt het moeilijk om bovenin te eindigen. “Ik ben heel teleurgesteld over mijn schieten. Ik weet dat ik beter kan. Vandaag had ik een slecht gevoel op de schietbaan. Ik had niet de controle over mijn geweer. Soms gebeurt dat gewoon, het lag zeker niet aan de wind. Het is niet leuk dat dit nu net gebeurt op de Olympische Spelen.”

Op de wereldbekermanche in Östersund werd Lie eind vorig jaar vijftiende op de 15 km individueel. Een herhaling van die prestatie zat er niet in. Na twee schietsessies had Lie al drie fouten gemaakt. “Toch probeerde ik nog ervoor te gaan en ervaring op te doen voor de volgende wedstrijden. Ik zal nooit opgeven.” Vrijdag staat de 7,5 km sprint op haar programma.

“Dat ik de eerste Belgische biatlete op de Spelen ben, zal me wel een trots gevoel geven binnenkort. Maar daar heb ik vandaag helemaal niet aan gedacht”, lachte Lie.

Over de 12,5 km massastart met de 30 beste biatletes, gepland op 19 februari, heeft Lie al min of meer een kruis gemaakt. “Na het resultaat van vandaag wordt het heel moeilijk om nog deel te nemen aan die wedstrijd. Maar daar wil niet te veel aan denken.”