Stef wint affichewedstrijd van Orde van de Commeduur

Sint-Truiden

Geen traditionele carnavalsoptocht dit jaar in Sint-Truiden, maar toch zal carnaval niet onopgemerkt voorbijgaan. Van 25 tot 28 februari baadt het stadscentrum in een ware carnavalssfeer dankzij het alternatieve carnavalsprogramma van de Orde van de Commeduur. Om nog meer aandacht te trekken, werd ook een wedstrijd uitgeschreven voor het ontwerp van een carnavalsaffiche. Truienaar Stef Herckens mocht de affiche uiteindelijk ontwerpen. “Stef is geen onbekende in de stad, de handelaars en Truienaren kennen hem als kunstenaar van vele raamschilderingen op de etalages die het centrum sieren bij feestelijkheden. Zijn carnavalsaffiche zal dan ook de blikvanger zijn tijdens de feesten”, weet Jo Sneyers, Opper van de Koninklijke Orde van de Commeduur. (jcr)