Jarl Magnus Riiber, topfavoriet op noordse combinatie, niet in actie op normale schans

De Noor Jarl Magnus Riiber, de grote favoriet voor goud in de noordse combinatie op de Winterspelen van Peking, blijft na een positieve test op het coronavirus in isolatie en moet passen voor de individuele competitie van woensdag op de normale schans. Dat heeft de Internationale Skifederatie FIS gemeld.

De Noor won de algemene wereldbeker noordse combinatie in 2018/19, 2019/20 en 2020/21, en domineerde ook dit seizoen tot hij door een rugblessure een gedwongen pauze moest nemen. Maar vorige week testte hij positief en moest hij in isolatie. Riiber is nog steeds niet coronavrij en moet dus passen voor woensdag.

Ook de Duitser Eric Frenzel, drievoudig olympisch kampioen noordse combinatie, en zijn teamgenoot Terence Weber missen door corona de wedstrijd op de normale schans. Om later deze Spelen nog in actie te kunnen komen, moeten besmette atleten twee negatieve PCR-testen kunnen voorleggen.