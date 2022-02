Oplegger met bouwpuin vat vuur tijdens rit in Sint-Truiden

De rook ontsnapte uit de container. De controlerende agenten haalden de oplegger naar de kant op de Tiensesteenweg in Sint-Truiden. De brandweer van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg werd om 10.30 uur opgeroepen voor de brand. De drukke steenweg (N3) werd in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Al snel bleek dat het op die plaats niet mogelijk was om de containerbrand te blussen.

“Met de firma Spiritus konden we een afspraak maken om de container op het bedrijfsterrein te ledigen. Zo konden we de inhoud gecontroleerd afblussen”, zegt brandweerkapitein Gert Linten. “Onder politiebegeleiding zijn wij naar Spiritus Containerverhuur gereden waar wij bijstand kregen van het bedrijf om de contrair leeg te maken en te blussen.”