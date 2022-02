De tranen van olympische heldin Ireen Wüst waren niet enkel van geluk: “Misschien viert ze daarboven nu wel een feestje”

“Ik zit vol emotie”, zei ze na afloop van haar gouden 1.500 meter tegenover de NOS. “Ik heb het idee dat ik in een droom zit. Het is een fantastische film en het daalt nu langzamerhand in wat ik eigenlijk gedaan heb, en dat is best wel uniek. Voor de vijfde Spelen op rij goud en mijn zesde in totaal. Als 19-jarige riep ik al Dit is toch ongelooflijk en als 35-jarige roep ik het weer.”

Wüst was in een olympisch record sneller dan de Japanse werelrecordhoudster Miho Takagi en haar landgenote Antoinette de Jong. “Ik voel me de hele tijd al goed en als je dan op zo’n moment weer zo’n race neerzet. Dit was namelijk echt een toprace op het juiste moment. Het was wel echt retespannend tot in de laatste rit laatste rit. Takagi zat onder mijn tijd, op mijn tijd, maar als het dan uiteindelijk toch weer lukt... Dat is niet normaal”, aldus Wüst.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het Nederlandse icoon kon de tranen helemaal niet meer bedwingen toen haar in 2019 overleden ploeggenote Paulien van Deutekom ter sprake kwam. “Ik mis haar elke dag en dan op dit soort momenten extra erg. Normaal zouden we schreeuwend met aan elkaar aan de telefoon hangen. Dat kan dan even niet. Maar misschien viert ze daarboven nu wel een feestje.”

Middelvinger

Wüst zit naast haar twaalf olympische medailles ook aan zeven wereldtitels allround, vijf Europese titels allround en liefst 31 medailles op het WK afstanden (waarvan vijftien gouden). Maar als er aan de vrouw uit Goirie gevraagd wordt naar haar favoriete titel, dan weet ze perfecte welke dat is: het goud op ‘haar’ 1.500 meter tijdens het WK afstanden van 2019 in Inzell.

De Nederlandse droeg haar zege namelijk op aan haar beste vriendin Pauline van Deutekom, die amper een maand eerder overleed na een strijd tegen longkanker. De ex-schaatsster werd amper 37 jaar. “Lieve Buuf, maatje, aller liefste vriendinnetje”, schreef Wüst toen op haar Instagram. “Wat ben ik trots op jou! Zo dapper gevochten en gestreden in een oneerlijke strijd die niet te winnen viel. Maar zo vol levenslust en altijd positief! Wat ben ik intens verdrietig dat ik jou moet missen maar ook zo dankbaar dat je mijn Buuffie was. Ik heb zoveel van je geleerd.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Wüst gaf haar gouden medaille van de 1.500 meter in Inzell aan het dochtertje van haar beste vriendin. “Ik hoop dat Lynne daar later, als ze wat ouder is, trots op is”, vertelde Wüst in De Wereld Draait Door. “Ik wilde dit zo graag. Voor Paulien en voor iedereen die Paulien lief had. Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest. Het was een hele gekke dag. We deden alles samen behalve ontbijten en slapen. De voorbije periode was heel moeilijk.”

De Nederlandse legende stak na haar zege in Duitsland haar middelvinger in de lucht. “Normaal ben ik niet zo van de middelvinger”, gaf ze toe. “Maar die moest van Paulien om de middelvinger als teken tegen de kanker. Omdat we deze strijd gingen winnen, maar helaas mocht dat niet zo zijn.”

Verdriet

Door het schaatsen was er nauwelijks tijd om te rouwen en dat kwam de Nederlandse op een bepaald moment duur te staan.

“Tijdens de eerste week van januari stond mijn leven stil”, zei Wüst in een monoloog bij schaatsen.nl. “Ik was mijn beste vriendin veel te jong kwijtgeraakt en het verdriet was intens. Ik wist niet dat verdriet zo’n pijn kon doen en het is veruit het zwaarste wat ik in m’n leven heb meegemaakt. Het is een open wond die moet dichtgroeien. Het litteken zal altijd blijven, maar dat vind ik ook wel weer mooi. Hoe kort ik haar ook heb mogen meemaken, ze zal voor altijd in m’n hart blijven. Een uur na de uitvaart stapte ik in een privéjet naar Collalbo voor het EK Allround. Ik reed het EK als eerbetoon voor Paulien, maar kan me er weinig meer van herinneren.”

© AP

“De WK Afstanden in Inzell halverwege februari waren heel speciaal voor me”, zei ze. “Ik werd wereldkampioen op de 1500 meter en dat was precies op de datum (10 februari, red.) waarop Paulien tien jaar eerder wereldkampioene allround werd. Je hoort mensen vaak zeggen: ze was erbij. Maar pas als je het zelf meemaakt, weet je wat ze daarmee bedoelen. Paulien was er écht bij. Na het WK was ik op. Ik had alles uit mijn kleine tenen geperst en op het WK Allround in Calgary kwam ik bijna niet meer vooruit. Je doet jezelf elke keer weer beter voor dan dat je werkelijk bent.”

Wüst kreeg last van migraine en voelde pijn in haar hartstreek tijdens zware inspanningen. Volgens dokters een duidelijk voorbeeld van ‘een gebroken hart-syndroom’.

“Wel logisch na wat er was gebeurd en ook als je ziet hoe onmenselijk het is geweest wat ik deed in de maanden ervoor”, zei ze tijdens de presentatie van haar team TalentNED. “Ik had beter in januari een vakantie naar de zon kunnen boeken om het verlies van Paulien een plekje te kunnen geven. Het ging niet. Het schaatsen bleef me in die fase structuur geven en hield me op de been. De sport was de afleiding die ik toen nodig had. Maar daardoor sta ik nu wel dik in het rood bij mijn lichaam.”