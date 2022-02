Nederlandse sportwereld door het dolle na 6de olympische titel voor Ireen Wüst: “Op de Spelen gelden andere regels”

Wüst was ongenaakbaar en hield de Japanse topfavoriete Miho Takagi, de wereldrecordhoudster, achter zich (1:53.72; +0.44). Met Antoinette de Jong (1:54.82; +1.54) maakte nog een Nederlandse het podium vol.

Het is de zesde olympische gouden medaille voor de 35-jarige Wüst. In totaal is het haar twaalfde medaille op de Spelen, enkel de Noorse iconen Marit Bjørgen (15) en Ole Einar Bjørndalen (13) doen beter. Wüst was al de meest succesvolle olympiër van Nederland en is nu ook de allereerst atlete (man of vrouw) die op vijf opeenvolgende Olympische Spelen (zomer of winter) goud pakt op een individueel nummer.

In Nederland waren ze niet erg verrassend door het dolle heen met het goud van Wüst, die na deze Winterspelen net als Sven Kramer de schaatsen aan de haak hangt.

