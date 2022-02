Techbedrijf creëert de allereerste commercieel verkrijgbare vliegende fiets

Een technologiebedrijf heeft de eerste commercieel verkrijgbare vliegende fiets ooit gemaakt - die snelheden tot 100 km per uur kan halen.

De Jetson One is volledig elektrisch, je hebt geen vliegbrevet nodig en voor 80.000 euro kan hij van jou zijn. De fiets werd vorig jaar oktober gelanceerd en is zo populair gebleken dat er nu al bestellingen worden aangenomen voor 2023.

Makers Jetson, een Zweeds-Pools bedrijf, zegt dat rijders zich ooit als James Bond zullen voelen - en nog grotere plannen voor de toekomst hebben.

Het vooruitstrevende merk zegt dat dit nog maar het begin is en dat we tegen 2030 allemaal rondzoomen in vliegende auto’s met vier zitplaatsen.

(kabu)