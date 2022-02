415 bestuurders geflitst bij weekendcontroles in Maaseik en Dilsen-Stokkem

Politie Maasland heeft vorig weekend snelheidscontroles gehouden. van de 3.000 gecontroleerden reden er 415 te snel. Dit is bijna 14 procent. De flitswagen stond op de Rijksweg en de Stationsstraat in Dilsen-Stokkem en op de Weg naar As en de Diestersteenweg in Maaseik. Op zondag waren er snelheidsmetingen op de Burgemeester Henrylaan en de Boslaan in Dilsen-Stokkem en op de Weertersteenweg en de Hoevenstraat in Maaseik. maw