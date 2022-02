Inbrekers stelen geld uit spaarpot van kinderen in Diest

Diest

In een huis in de Klappijstraat in Diest is vrijdag een inbraak vastgesteld. De daders sloegen een ruit in. Ze stalen het geld uit de spaarpot van de kinderen. De inbrekers reden weg met een elektrische fiets en lieten een plooifiets achter aan het huis.

Vorig weekend hebben dieven proberen inbreken in een appartement in de Frankenstraat. Ze probeerden de rolluiken te forceren maar dit lukte niet. In een leegstaand huis in de Montgommerystraat is de houten deur van de veranda opengebroken. Er werd niets gestolen. Zondag was er ook nog een inbraak in een dokterspraktijk in de Bevrijdingsstraat. De deur werd opengebroken maar de inbrekers hebben niets gestolen. maw