KU Leuven reageert verbaasd na nieuwe meldingen van grensoverschrijdend gedrag van prof

De melding van grensoverschrijdend gedrag door een professor van de KU Leuven is “zeer ernstig en structureel opgevolgd”. Dat zegt de universiteit in een reactie op het artikel dat maandag verscheen, waarin slachtoffers hun verhaal deden.

Er kwamen afgelopen week getuigenissen aan de oppervlakte van meerdere studenten van de Vrije Universiteit Brussel en de UGent over grensoverschrijdend gedrag aan hun universiteiten, maar ook een professor van de KU Leuven komt in dat kader in opspraak. Meerdere ex-studenten getuigden maandag dat de hoogleraar aan de faculteit Wetenschappen en ex-departementshoofd geregeld zijn boekje te buiten ging.

LEES OOK. Ook prof KU Leuven beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag: “Mijn leven is voorgoed veranderd, maar hij zit nog steeds in dezelfde machtspositie”

De KU Leuven bevestigt maandag in een reactie de feiten waarvan sprake is in het artikel, namelijk dat in 2019 bij de centrale vertrouwenspersoon en het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag melding werd gedaan over het gedrag van een professor aan de faculteit Wetenschappen.

Nieuwe vragen

“Die melding is door de KU Leuven absoluut zeer ernstig en structureel opgevolgd”, staat verder in het persbericht van de KU Leuven. “In de twee jaar na de melding nam het betrokken personeelslid samen met de onderzoeksgroep deel aan een remediëringstraject. Bij de evaluatie daarvan gaf de groep aan dat de situatie verbeterd was en dat geen verdere opvolging nodig was. Er werd expliciet met de groep afgesproken dat ze het zouden melden als er nieuwe incidenten zouden opduiken. Het Meldpunt ontving daarna geen klachten meer over het betrokken personeelslid.”

De KU Leuven zegt verder te betreuren dat opnieuw vragen opduiken over dat grensoverschrijdend gedrag, “ondanks het afgelegde traject met het betrokken personeelslid”. “De universiteit bekijkt of er nieuwe elementen zijn die een heropening van het dossier nodig maken”, klinkt het verder.

Daarnaast zegt de universiteit dat er aan de KU Leuven “geen plaats is voor grensoverschrijdend gedrag zoals intimidatie, seksueel ongewenst gedrag, verbale of fysieke agressie, pesten, discriminatie of welke vorm dan ook.” Studenten en medewerkers met vragen of meldingen krijgen de raad mee aan te kloppen bij het meldpunt of een vertrouwenspersoon.