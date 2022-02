Het Overlegcomité komt vrijdag opnieuw samen om zich te buigen over de coronamaatregelen in ons land. Volgens premier Alexander De Croo (Open Vld) komt code oranje in zicht maar de experts blijven voorzichtig. “De belasting op het systeem is nog steeds hoog. Als we alle sluizen openen, riskeren we misschien weer een opstoot. Dat lijkt me dus geen goed idee”, zegt viroloog Steven Van Gucht (Sciensano).