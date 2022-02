Seniorenweek zet 150 deelnemers in beweging

Leopoldsburg

Nadat de seniorenweek in de voorbije twee jaren werd afgelast door de pandemie leefde bij de gemeentelijke sportdienst dit jaar de vrees voor een geringe interesse. Die vrees bleek totaal ongegrond want in totaal schreven 150 deelnemers in voor een of meerdere activiteiten die vorige week tijdens de vijfdaagse werden aangeboden. Nieuw in het aanbod was de Pickleball die meteen 24 kandidaten lokte. Ook het dartstornooi viel in de smaak met 14 inschrijvingen. In het traditioneel aanbod genoot de wandelzoektocht aan De Merel ook deze keer de grootste interesse. sb