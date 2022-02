OPROEP. Australië opent grenzen na twee jaar: wie ga jij eindelijk terugzien?

Australië sloot in maart 2020 de grenzen voor bijna alle reizigers. Aan één van de strengste en langstlopende reisbeperkingen ter wereld komt binnen twee weken dus eindelijk een einde. Premier Scott Morrison kondigde maandag aan dat het land op 21 februari 2022 zijn grenzen weer opent: enkel voor gevaccineerde buitenlanders. Sinds 1 december laat Australië al buitenlandse studenten en arbeidskrachten toe, maar nu zijn dus ook toeristen weer welkom. Niet-gevaccineerde reizigers met een medische reden om niet geprikt te worden, moeten een vrijstelling aanvragen. Als zij worden toegelaten, moeten ze eerst naar een quarantainehotel. Ben of ken jij Limburgers die hun uitgestelde reis van of naar Australië eindelijk kunnen doen? Woon jij in Australië en kan je eindelijk nog eens naar België komen, zonder de vele beperkingen bij terugkeer? Of kan je na twee jaar weer op bezoek bij vrienden of familie in Australië? Laat het ons hier weten.(hdb)