Kanye West stuurt personal shopper op pad om Birkin-bags: “Begon te zweten toen ik hoorde hoeveel”

Kanye West koos als verjaarscadeau voor Fox een zeldzame Birkin 25 met goudroze sluiting van struisvogelleer. Lovelace dacht dat het hiermee gedaan was. Maar de volgende dag kreeg ze van zijn team het verzoek om nóg vier Birkin 25-tassen te vinden voor de vriendinnen van zijn lief.

“Plotseling zat ik in een groepschat met verschillende mensen die zeiden hoe belangrijk dit voor hem is en dat we dit voor elkaar moeten krijgen, wat er ook voor nodig is. Ik begon te zweten”, zegt Lovelace.

Voor het aanschaffen van een Birkin bag stap je niet zo maar een winkel binnen om er een uit het rek te pakken. Hermès produceert een beperkt aantal tassen per jaar en stelt ze enkel beschikbaar voor een exclusieve klantenkring.

Lovelace heeft meestal een tot twee weken nodig om één nieuwe Hermès-tas te vinden. Ze moet de herkomst controleren om er zeker van te zijn dat ze geen vervalsing koopt of wachten tot een verkoper haar precies het model verkoopt waar ze naar op zoek is. Maar ze had nu vier dagen om de tassen te vinden. Ze boorde haar netwerk aan en vloog het hele land door om de tassen op te halen. Vervolgens moest Lovelace, die in Los Angeles is gevestigd, naar New York vliegen om ze persoonlijk af te leveren in de hotelkamer van West.

