Zesdejaars houtbewerking maken kasten voor medeleerlingen

Beringen

De leerlingen Steff, Yoran, Jellen en Seppe van het zesde middelbaar richting Hout van het Spectrumcollege hebben voor hun eindwerk (GIP) verschillende kasten met werkblad gemaakt. Het zijn meubels voor de leerlingen van de 2de graad in blok EE van de school. “De plaatsing en afwerking is gebeurd. En dat hebben de jongens heel goed gedaan. Nu nog een goede beoordeling van jury en dan is iedereen tevreden”, zo klinkt het in het Spectrumcollege. zb