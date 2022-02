Uitzonderlijk vroeg: eerste ooievaars landen nu al in Lummen

Daniëlle Bervoets en Peter Guedens genoten van het spektakel en maakten foto’s van de vroege vogels.

Volgens vogelspecialist Koen Leysen, educatief medewerker Natuurpunt Natuuracademie, is dit wel uitzonderlijk vroeg. “Vorig jaar viel begin februari de winter in en dan zouden de ooievaars het moeilijk kunnen krijgen en sterven. We stellen vast dat de vogeltrek steeds eerder begint en vorige week werd al een groep van 70 kraanvogels gespot die naar het noordoosten vlogen. Het past ook in de trend dat meer en meer ooievaars hier blijven overwinteren. Zo zit er een koppel in de omgeving van Geel en Balen. Op waarnemingen.be vind je terug dat er meerdere kleine groepen ooievaars in noordelijke of noordoostelijke richting vlogen. Tien in Zonhoven, 19 in Waals-Brabant, 12 in Overijse en die groep van 14 van Lummen werden ook in Laren gezien terwijl ze eten zochten en over het Schulensbroek vlogen”, verduidelijkt Leysen.