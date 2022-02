ZF Windpower zamelt pakjes in voor vzw Peter Meter vzw

Lommel

Afgelopen week schonk ZF Wind Power speelgoed, leesboeken en badlakens voor de gezinnen van de Peter Meter vzw. De actie ‘Een pakje onder een boom’ liep vanaf de kerstdagen tot eind januari en is nu dus met heel veel pakjes geëindigd. “We zijn zeer blij dat ZF Wind Power deze actie al voor de 3de keer heeft opgezet”, vertelt Liset Hamblok van Peter Meter vzw. “De cadeautjes worden aan de kinderen bezorgd bij speciale gelegenheden zoals een communie- of lentefeest, als er een kindje ziek is, met Sinterklaas of Kerstmis. De pakjes worden tevens gebruikt als welkomstgeschenk voor nieuwe gezinnen. Het welkomstgeschenk bestaat uit een linnen tas met daarin een speelgoedje, een badlaken, een leesboek en een gevulde toiletzak. De tassen en toiletzakken worden gemaakt door Rozette Spooren en het toiletgerief is dan weer een gift van vzw Futura.” nma