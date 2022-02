Alleen al in het UZ Brussel overleden de voorbije twee jaar vier kinderen als gevolg van covid, (themabeeld). — © nyt

In de tweede helft van januari werden 823 besmette kinderen tussen 0 en 11 jaar opgenomen in het ziekenhuis. Het betekent dat 1 op de 129 positieve gevallen in deze leeftijdscategorie bijzondere zorg nodig heeft.