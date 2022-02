Goffin duikt opnieuw top vijftig binnen, Mertens blijft 26e

Tennisser David Goffin heeft vijf plaatsen winst geboekt op de nieuwe ATP-ranking. De Luikenaar is nu de nummer 47 van de wereld in het mannentennis. Elise Mertens is de beste Belgische op de WTA-ranking en blijft status quo hangen op plek 26.

Na de Australian Open was de Belgische nummer één voor het eerst sinds 2014 uit de top vijftig gezakt. De Luikenaar zakte vervolgens af naar Montpellier, om er zijn titel van 2021 te verdedigen. Dat lukte niet: Goffin ging er al in de tweede ronde reeds uit tegen de Fransman Adrian Mannarino. Ondanks dit snelle verlies staat Goffin toch vijf hoger op de op maandag gepubliceerde ATP-ranking. Deze week komt Goffin in actie op het ATP-toernooi van Rotterdam, waar hij in het verleden al eens verliezend finalist was.

De Belgische nummer twee Zizou Bergs ging twee plaatsen achteruit en staat nu op de 188e plaats. Kimmer Coppejans is 216e van de wereld. Bovenaan blijft Novak Djokovic de ranking aanvoeren.

Duel met Cornet

Ook op de nieuwe WTA-ranking van het vrouwentennis blijft Elise Mertens de beste Belgische op de 26e plaats. Na de Australian Open kwam onze 26-jarige landgenote afgelopen week niet in actie. De Limburgse neemt deze week deel aan het WTA-toernooi in het Russische Sint-Petersburg, waar in de eerste ronde met de Française Alizé Cornet meteen een stevige dobber wacht.

Alison Van Uytvanck boekte één plaats winst en staat nu op de 52e plaats. Met ook nog Maryna Zanevska (68e) en Greet Minnen (96e) staan er in totaal vier Belgische speelsters in de top honderd van het vrouwentennis. Australian Open-winnares Ash Barty blijft autoritair aan de leiding, voor Aryna Sabalenka en Barbora Krejcikova.