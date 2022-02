Dronken Maastrichtenaar beboet met 1.570 euro voor rit met kind op achterbank in Riemst

Een dronken Maastrichtenaar (41) met een kind dat niet in een aangepast kinderzitje zat, is zaterdagavond rond 23.30 uur in Riemst beboet. De bestuurder kon het boetebedrag van 1.570 euro niet meteen betalen. Zijn auto werd getakeld.

De overtreder uit Maastricht werd naar de kant gehaald in de Valmeerstraat in Riemst. De politie flitste de auto op de Tongersesteenweg, waar maximaal 70 km/u mag, met een snelheid van 100 km/u. De 41-jarige bestuurder blies 1,8 promille. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingehouden.

Een 21-jarige bestuurder uit Tongeren is op die straat beboet voor bumperkleven en slalommen over de weg. Hij moest 174 euro betalen.

Op de Paenhuisstraat in Riemst trok een 32-jarige Riemstenaar met een vlotte rijstijl de aandacht. De man reed onder invloed van cocaïne. Het knipmes dat hij in de auto had liggen, wed in beslag genomen.

maw