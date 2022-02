Opmerkelijk: ook de Britten vinden Max Verstappen beter dan Lewis Hamilton

Ook de Engelse F1-fans hebben Max Verstappen uitgeroepen tot de beste rijder van 2021. Dat is opmerkelijk, want doorheen alle heisa genoot Lewis Hamilton in zijn thuisland fanatieke steun bij pers en fans.

Max Verstappen werd zondagavond uitgeroepen tot laureaat van de ‘International Racing Driver of the Year Award’. Het magazine ‘Autosport’, vroeger de bijbel van de F1 genoemd, houdt sinds 1982 een rondvraag onder zijn lezers en de laatste jaren was Lewis Hamilton de voorspelbare laureaat. Maar nu heeft Verstappen hem onttroond. De 24-jarige Maaseikenaar won in 2021 tien races, pakte tien poles en won in de laatste ronde in Abu Dhabi ook de wereldtitel, in heel controversiële omstandigheden. Vooral de Britten maakten er een schandaal van, maar de lezers van het blad/website verkozen Verstappen nu toch boven Hamilton, Indycarrijder Alex Palou en Formule E-kampioen Nyck de Vries.

Verstappen bedankte iedereen in een videoboodschap, maar liet zijn prijs oppikken door teambaas Christian Horner. Die vond de verkiezing terecht: “Max is duidelijk gerijpt door de jaren en heeft subliem gereden tegen een Lewis Hamilton op de top van zijn kunnen. Max leidde meer ronden dan alle anderen samen, won de meeste races en verdient deze award.”

Het lijkt erop dat de populariteit van Hamilton aan het tanen is. Het is de tweede keer in korte tijd dat hij een referendum ‘verliest’. Eind vorig jaar moest hij niet alleen Verstappen, maar ook zijn landgenoot Lando Norris laten voorgaan in een grootschalige enquête van f1.com en Motorsport Network.