Imago Tijl blikt terug op 65 jaar dansspektakel

Pelt

Afgelopen weekend stond Imago Tijl voor het eerst terug met een volwaardige voorstelling op de planken van het Dommelhof nadat twee jaar geleden corona bruusk een stokje stak voor de première. En meteen viel er een 65-jarig jubileum te vieren voor de dansgroep die ontstond aan het Neerpeltse college en nu verder leeft binnen de scholengemeenschap Wico. Een groot feest was nog niet mogelijk, maar in de nieuwste voorstelling Memory Lane wordt wel terug gekeken door de - ook toevallig - 65 dansers. “Via subtiele hints wordt naar het rijke verleden verwezen. Zo duikt een vlag op van een dans uit 1979”, stelt choreograaf Luc Morren. “In het slotstuk eren we Alicia Borghten op de tonen van de Bolero. Als danspedagoge was haar artistieke invloed heel belangrijk voor Imago Tijl. In maart is ze vlak voor haar 100ste verjaardag overleden. Daarom wilden we een eerbetoon brengen met één van haar bekende choreografieën.”

Haar dochter woonde vrijdag de voorstelling bij. Ze reageerde zeer geëmotioneerd. Ze stuurde na afloop een berichtje: ‘Nu kunnen we Alicia laten gaan’. gvb