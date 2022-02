Komende zomer dan toch een WK zwemmen

Het WK zwemmen 2022 zal plaatsvinden in Boedapest. — © REUTERS

Er zal in 2022 dan toch een wereldkampioenschap zwemmen op de kalender staan. Dat maakte de Internationale Zwemfederatie FINA maandag bekend. Het WK zal deze zomer plaatsvinden in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

Het WK zwemmen zal dit jaar van 18 juni tot 3 juli georganiseerd worden in Boedapest. Normaal gezien zou het WK dit jaar doorgaan in de Japanse stad Fukuoka, maar de FINA nam vorige week de beslissing om het te verplaatsen naar 14 tot 30 juli 2023. De reden hiervoor zijn de huidige, strenge coronamaatregelen die van kracht van zijn in Japan.

Door deze nieuwe datum moet de FINA ook het WK zwemmen in Doha, dat op de planning stond voor november 2023, verplaatsen naar januari 2024. Voor de start van de Olympische Spelen in Parijs in 2024 worden dus nog drie WK’s gehouden.

Het vorige WK zwemmen dateert al van 2019 in het Zuid-Koreaanse Gwangju. Naast het WK zijn er dit jaar nog twee belangrijke internationale afspraken: het Europees Kampioenschap in Rome (11-21 augustus) en het WK kortebaan in Kazan (17-22 december).