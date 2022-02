Expo toont werken leerlingen kunstacademie Halen

Halen

In gemeenschapscentrum De Rietbron in Halen kan je een bezoek brengen aan de tentoonstelling ‘Beeld in Beeld’. Die toont werken van de leerlingen van de lokale afdeling ‘Beeldende Kunst’ van de academie Haspengouw. Ook van Anaïs Vanheukelom (9) en Emma Mooren Truyers valt er werk te bewonderen. Zij zijn dit schooljaar aan de academie beeldende kunst begonnen. “We leren tekenen en schilderen. Dat is heel leuk”, vertellen de meisjes, die elk ook al hun eigen voorkeur in kleuren hebben. “Ik werk het liefst met glittergoud”, zegt Emma. “Voor mij is het glittergoud en paars”, vertelt Anaïs. “Ik breng graag dieren in beeld. Zo is hier op de tentoonstelling een feniks te zien.”

De tentoonstelling loopt nog tot 12 maart. Ze is te bezoeken tijdens de openingsuren van De Rietbron. lw