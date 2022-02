Sven Jaspers gehuldigd voor sterke zwemprestaties

HERK-DE-STAD

Sven Jaspers is door de sportraad en de sportdienst van Herk-de-Stad gehuldigd voor zijn sportieve prestaties in het zwemmen. Hij behaalde diverse provinciale titels. De huldiging gebeurde wel op een bijzondere manier. Normaal organiseren sportraad en sportdienst een avond met de huldiging van alle kampioenen, maar wegens corona was dat nu niet mogelijk.

“Als blijk van waardering huldigen we nu de sporters voor hun bijzondere prestaties tijdens de twee afgelopen sportseizoenen, waarin het voor hen ook moeilijk was om hun sport te beoefenen”, zegt voorzitter Koen Morrhey van de sportraad. “Naast de sportbeoefenaars bieden we ook de vele vrijwilligers een fijne attentie.”

Sven Jaspers is al jaren actief in het zwemmen. De kiem werd gelegd toen hij op zijn derde leerde zwemmen. lw