Diependaele in beroep tegen bouw van zes windmolens op grens met Voeren

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) gaat samen met Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) in beroep tegen de bouw van zes windmolens in het Waalse Dalhem, op de grens met Voeren. “Het project heeft een grote negatieve impact op het landschappelijk en agrarisch karakter van de toeristische Voerstreek”, aldus Diependaele.

In 2019 vroeg Engie Electrabel een omgevingsvergunning aan voor vijf windturbines op het grondgebied van de Luikse gemeente Dalhem. Tijdens het openbaar onderzoek bleek dat er veel protest was tegen de plannen, benadrukt Diependaele. Ook de Vlaamse overheid leverde een negatief advies af.

Eind 2021 dienden Engie Electrabel en Vortex Energy Belgium (nu Windvision) samen een nieuw project in op dezelfde locatie voor zes windturbines via een nieuwe omgevingsvergunningaanvraag. De gemeente Voeren en buurtbewoners gingen in beroep. Op 22 december 2022 keurde de Waalse overheid de vergunningsaanvraag goed mits voorwaarden.

Impact

Tegen die beslissing gaan ministers Diependaele en Demir nu in beroep. De windmolens zouden immers een impact hebben op de beleving van het aanwezige erfgoed en op het cultuurhistorisch landschap. “Het is onaanvaardbaar dat dit uitzonderlijk waardevolle landschap aangetast wordt”, zegt Diependaele. “Samen met collega Zuhal Demir zal ik er alles aan doen om die windturbines tegen te houden.”

Voeren bezit vandaag een landschap dat geen “horizonvervuiling” kent door hoge constructies of industriële gebouwen, klinkt het nog. Indien het geplande project wordt gerealiseerd, zijn de windmolens van overal in Voeren zichtbaar. Dat zou dan een heel andere perceptie van het landschap geven voor zowel de inwoners als voor wandelaars, fietsers en toeristen.