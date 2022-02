Sint-Franciscusziekenhuis zet medisch team in de kijker op wereldkankerdag

Heusden-Zolder

Op wereldkankerdag zette het Sint-Franciscusziekenhuis van Heusden-Zolder het medisch team in de kijker. “Vandaag maar ook alle andere dagen kunnen patiënten rekenen op de inzet van dit team”, zo stelt de SFZ-directie. “Voor ons telt elke patiënt, ze verdienen de beste zorgen. Ons medisch team verdient zeker extra aandacht op wereldkankerdag. Ze werken multidisciplinair samen in de aanpak van kanker. We feliciteren hen met het goede werk dat zij telkens leveren. De patiënten zijn bij hen in goede handen.” (zb)zb