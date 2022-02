Vincentius zamelt fruit voor 120 gezinnen in

Pelt

Nog elke dinsdag van februari is er in Pelt een georganiseerde fruitactie ten voordele van Vincentius. Op het adres Nieuwe Markt 31 zijn dan vrijwilligers in de weer om het vers fruit in ontvangst te nemen. Op donderdag wordt het fruit samen met de voedselpakketten verdeeld. "Wij doen deze actie in februari omdat wij weten dat vers fruit niet zo vanzelfsprekend is bij een 120-tal gezinnen in Pelt en Hamont-Achel", zeggen Jan Leroy en Philippe Gutschoven van Vincentius Pelt. "Met de steun van vrijwilligers en giften krijgen wij het plaatje rond. In vier weken bereiken wij de verschillende families. Iedereen kan fruit schenken. Wie dat wenst doen mag zich eerst aanmelden via e-mail (daretocare.pelt@gmail.com) en dan bezorgen wij een lege broodzak waarin fruit kan worden gedeponeerd."