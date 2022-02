Tranen bij Nederlandse skiester na mislukte reuzenslalom op de Winterspelen: “Ik had paniekaanvallen en een lijf vol stress”

Adriana Jelinkova is er bij haar debuut op de Olympische Spelen niet in geslaagd een tijd neer te zetten op de reuzenslalom. De Nederlandse alpineskiester miste in het tweede deel van de race een poortje op de Ice River in Yanqing, waarna de wedstrijd er voor haar op zat. Regerend olympisch kampioene Mikaela Shiffrin uit de Verenigde Staten wist ook niet te finishen.

Jelinkova, die is geboren in Tsjechië en opgegroeid in Nederland, is de eerste alpineskiester die Nederland op de Olympische Spelen vertegenwoordigt sinds Margriet Prajoux-Bouma in 1952 in Oslo. De 26-jarige Jelinkova plaatste zich in januari vorig jaar als eerste van de 42 in Beijing deelnemende atleten van TeamNL voor de Olympische Spelen. Dat deed ze door bij de wereldbekerwedstrijd in het Sloveense Kranjska Gora als elfde te eindigen op de reuzenslalom. Omdat Jelinkova in november 2020 in het Oostenrijkse Lech al als tiende was geëindigd, voldeed ze al vroeg aan de kwalificatie-eisen van NOC*NSF; één keer bij de beste acht eindigen op een wereldbekerwedstrijd of twee keer bij de beste zestien.

Een dag nadat ze zich had gekwalificeerd, scheurde ze bij de wedstrijd in Slovenië haar voorste kruisband. Jelinkova werd geopereerd in Innsbruck en moest liefst tien maanden revalideren. Een kleine drie maanden geleden maakte de skiester bij de wereldbeker in Lech haar rentree.

Tranen

Na afloop van haar race was Jelinkova in tranen. “In januari had ik corona en in China had ik weer een kritische ct-waarde”, aldus Jelinkova, doelend op de waarde die aangeeft of iemand al dan niet besmet is met het coronavirus. Haar laatste PCR-test voor de wedstrijd leverde een negatieve uitslag op, waardoor ze gewoon mocht starten. “Ik heb niet kunnen slapen. Ik heb hele lastige dagen achter de rug. Ik wist niet of ik mocht racen. Ik had paniekaanvallen en een lijf vol stress. Dat heb ik nog nooit zo ervaren.”

Toch krijgt Jelinkova nog een herkansing. Ze komt woensdag nog wel in actie op de slalom. “Ik heb hier hard naartoe gewerkt. Het is jammer dat het nu niet over het skiën zelf gaat. Enorme pech, jammer dat dit bij mij gebeurt.”