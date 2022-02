Nu reserveren: ‘bestel mar’ al tickets voor Rowwen Heze en co, voor het te laat is

Theater: Heel veel liefdesverdriet

De Nederlandse schrijver Ilja Leonard Pfeijffer bewerkt De meeuw van Anton Tsjechov tot een ernstige komedie over onvervulde verlangens, getroebleerde familiebanden en heel veel liefdesverdriet. Met een hoofdrol voor Wendell Japsers (foto). (agr)

Een meeuw, Toneelgroep Maastricht, op 4,5 en 6/ 3 Theater aan het Vrijthof Maastricht, op 15/3 cc Hasselt en op 21/4 Muze Heusden-Zolder. Info: www.toneelgroepmaastricht.nl

Festival: Zij spelen accordeon

Er was een tijd dat men meewarig deed over accordeons. Een trekzak, zei men, bretellenpiano of zelfs armeluisorgel. Inmiddels waait er een nieuwe wind door dit wereldje, wat duidelijk zal worden tijdens de tweede editie van Accordeon folie. Neem nu het Nederlandse duo TOEAC dat er een van de Brandenburgse concerten van Bach brengt. Jaja, Bach op accordeon. (agr)

Accordeon folie, op 26/2 vanaf 19 uur, De Adelberg Lommel. Info: www.ccdeadelberg.be

Klassiek: Van het hof, van het volk

Door zijn originele, ja, zelfs gedurfde benadering van het strijkkwartetrepertoire geniet het Spaanse ensemble Cuarteto Quiroga internationale erkenning. In Maasmechelen combineren ze 18de-eeuws hofmuziek, die ze zelf in koninklijke archieven hebben ontdekt, met composities die op volksmuziek zijn geënt. (agr)

Viejo mundo / nuevo mundo, Cuarteto Quiroga, op 18/3, Sint-Pieterskerk Leut. Info: www.ccmaasmechelen.be

Theater: Zwijgende broers

Tom Van Dijck en Bruno Vanden Broecke zijn karig met info over de tragikomedie waarin ze broers spelen: “We willen enkel een dringende vraag stellen.” Op de affiche van de voorstelling staat het kunstwerk Genetic genius van Koen Vanmechelen. (agr)

Zwijg!, Tom Van Dijck & Bruno Vanden Broecke, op 23/3 De Velinx Tongeren, op 27/3 cc Houthalen-Helchteren, op 7/4 De Kimpel Bilzen, op 4/5 Adelberg Lommel, op 5/5 cc Lanaken en op 20/5 Muze Heusden-Zolder. Info: www.dekempvader.be

Concert: Een kwestie van geduld

Wat later dan gepland gaat de theatertournee van Rowwen Hèze toch van start. Dat gebeurt onder een wel zeer toepasselijke titel waarin ze een citaat uit een eigen nummer in de verleden tijd zetten: Het was een kwestie van geduld. Wat tickets betreft, zouden wij voortbordurend zeggen: Bestel mar, bestel mar. (agr)