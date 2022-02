Kinderen genieten in de bieb van een zoektocht in de jungle

Lummen

Tijdens de poëzieweek bezochten de leerlingen van juf Karlien Vanhoudt van klas 3A de bibliotheek. De bieb werd omgetoverd in een jungle met lianen, apen en olifanten. Er was een zoektocht voor de kinderen om poëzie te ontdekken en wie het kruiswoordraadsel kon invullen, maakte kans op een prijs. Nyana Vanholst (9) had zich verkleed met een hoed en trok met een verrekijker door het oerwoud. Bo Geybels (8), Thibo Vanwetswinkel (8) en Leon Vanderaerden (8) genoten van hun zoektocht en wilden zelfs terugkomen met hun mama en papa.

Bibliothecaris Inge Vandermot wil in de toekomst de bieb meer tot leven brengen. “We willen meer beleving en meer lokale connecties tot stand brengen. Een bieb is niet alleen een plek om boeken te lenen. Mensen kunnen hier elkaar inspireren, maar we willen ook focussen op het leesplezier van kinderen zodat ze blijven komen”, onderlijnt Inge. klu