Vroegere onderwijzeres Josée (82) schrijft kinderverhalen

Bocholt

Als onderwijzeres maakte Josée Heylen de Bocholtse jeugd wegwijs in de wereld van boeken. Nu laat Josée (82) zich opmerken met twee kinderverhalen: ‘De laars van prik-piet’ en ’Een kat op een mat’. Het boekje werd bekroond met de literaire prijs Prins Alexander van België. “Dankzij illustratoren Max Cardinaels en Lieselotte Weytjens, talentvolle twintigers uit Bocholt”, zegt Josée. Lieselotte, student aan de Unief Brussel, en Max zien het als een leuke uitdaging. “Tussen het studeren door zorgt het illustreren voor ontspanning”, vertelt Lieselotte. “Max gebruikte digitale technieken om het boekje te illustreren”, besluit Josée. Het boekje is te verkrijgen via Bieb De Priool of josee.heylen@telenet.be. rdr