Olympische reuzenslalom ontsierd door zware valpartijen: Noorse kan maar nét harde clash met finishboog vermijden

De Zweedse Sara Hector heeft maandag op de Olympische Winterspelen in Peking de reuzenslalom in de alpijnse ski op haar naam geschreven.

Hector won de eerste run en had aan een achtste plaats in de tweede genoeg voor de olympische titel, met een totaaltijd van 1:55.69. Het is voor de 29-jarige Zweedse haar eerste medaille op de Winterspelen. De Italiaanse Federica Brignone (1:55.97; +0.28) eindigde als tweede. De Zwitserse Lara Gut-Behrami (1:56.41; +0.72) greep dankzij winst in de tweede run het brons.

De wedstrijd werd enkele minuten onderbroken nadat de Amerikaanse Nina O’Brien stevig ten val was gekomen, waarna ze op een brancard moest worden afgevoerd. Ook de Noorse Mina Fuerst Holtmann viel zwaar. Ze kon maar net de finishboog vermijden, gelukkig.

De Amerikaanse Mikaela Shiffrin, de regerende olympische kampioene op de reuzenslalom en een van de topfavorieten voor het goud, werd verrassend uitgeschakeld na de eerste run. Shiffrin ging al snel na de start in de fout. De 26-jarige Amerikaanse, vicewereldkampioene van de discipline in 2021, stopte kort langs de piste alvorens af te dalen naar de finish. Ze zette in de eerste run dan ook geen resultaat op de tabellen.