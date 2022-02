Politie zoekt getuigen van overval op frituur in Lommel

Lommel

De politie van Lommel is op zoek naar twee mannen die vorig jaar in april een frituur in Lutlommel hebben overvallen. Ze bedreigden de uitbaters met een vuurwapen en namen duizend euro mee. In dezelfde periode werden er nog twee andere frituren overvallen in de buurt en dit telkens door twee gewapende mannen op een bromfiets. Mogelijk gaat het hier om dezelfde daders.