Bos van 5.725 bomen geplant op één dag in Halen

Halen

In Halen zijn vandaag 5.725 bomen geplant in het kader van de nationale boomplantactie Forest in One Day. De jaarlijkse actie moet ervoor zorgen dat onze omgeving groener en biodiverser wordt. In totaal werden er vandaag ruim 18.000 bomen geplant op drie verschillende locaties in ons land. Het slechte weer hield de vrijwilligers niet tegen.