Bizarre scènes op de Winterspelen: slechts één ploeg op het ijs, een uur vertraging en mondmaskers tijdens de match

De wedstrijd ging echter een uur later van start dan origineel gepland. De reden: het Canadese team wilde niet beginnen voordat de arts van de Russische formatie de uitslagen van de coronatesten had onthuld. Zodoende keken de in het rood gehulde ijshockeysters naar een verder lege baan.

Binnen de ploeg van Rusland waren er aan het begin van de Spelen enkele positieve gevallen en dus vonden de Canadese hockeysters het geen goed idee om zonder testuitslagen de baan op te gaan. Dat gebeurde dus met een uur vertraging én met mondmaskers, bij beide teams.

