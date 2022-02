Blind dunken doe je zo: NBA-speler Jaylen Brown zorgt voor magistraal hoogtepunt

Chicago heeft zondag zijn leidersplaats in de Eastern Conference van de NBA moeten afstaan aan Miami. De Bulls gingen in het eigen United Center met 108-119 onderuit tegen Philadelphia.

Voor de Bulls was het de twintigste nederlaag van het seizoen en daarmee zien ze de Heat naar de leiding springen. Het team uit Miami kwam niet in actie, maar heeft één zege meer op de teller.

Bij de Bulls was shooting guard DeMar DeRozan goed voor 45 punten, 9 rebounds en 7 assists, maar de afwezigheid van zijn maatje Zach LaVine (rugblessure) was toch voelbaar. Zeker met ene Joel Embiid aan de overzijde. De 27-jarige center was voor de zevende keer op rij goed voor minstens 40 punten en loodste de Sixers zo naar de derde zege op rij. Met 53 zeges blijven ze op de vijfde plaats in de Eastern Conference.

“We wisten dat we dit duel moesten en konden winnen. Ik moest dus op de afspraak zijn, maar deze zege kwam er niet alleen maar dankzij mij”, loofde Embiid, een van de topkandidaten voor de volgende trofee voor MVP, de teamprestatie.

‘Blinde dunk’

De Boston Celtics waren veel te sterk voor Orlando. Het werd 83-116 in Florida. Jaylen Brown was de grote man met 26 punten en liet onderweg een geweldige dunk zijn. Die hij overigens blind door het netje ramde, wegens de uitgestrekte arm van Mo Bamba.

Uitslagen:

Chicago - Philadelphia 108 - 119

Minnesota - Detroit 118 - 105

Denver - Brooklyn 124 - 104

Cleveland - Indiana 98 - 85

Orlando - Boston 83 - 116

Dallas - Atlanta 103-94

Houston - New Orleans 107 - 120

LA Clippers - Milwaukee 113 - 137

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Miami 63,0 54 34 20

2. Chicago 62,3 53 33 20

3. Milwaukee 61,8 55 34 21

4. Cleveland 61,1 54 33 21

5. Philadelphia 60,4 53 32 21

6. Toronto 54,9 51 28 23

7. Brooklyn 54,7 53 29 24

8. Boston 54,5 55 30 25

9. Charlotte 51,9 54 28 26

10. Atlanta 47,2 53 25 28

11. Washington 46,2 52 24 28

12. New York 45,3 53 24 29

13. Indiana 34,5 55 19 36

14. Detroit 22,6 53 12 41

15. Orlando 21,8 55 12 43

WESTERN CONFERENCE

1. Phoenix 80,8 52 42 10

2. Golden State 75,5 53 40 13

3. Memphis 67,3 55 37 18

4. Utah 60,4 53 32 21

5. Dallas 57,4 54 31 23

6. Denver 54,7 53 29 24

7. Minnesota 52,8 53 28 25

8. LA Clippers 49,1 55 27 28

9. LA Lakers 48,1 54 26 28

10. New Orleans 39,6 53 21 32

11. Portland 38,9 54 21 33

12. San Antonio 37,0 54 20 34

13. Sacramento 36,4 55 20 35

14. Oklahoma City 32,7 52 17 35

15. Houston 28,3 53 15 38

Programma van maandag:

Charlotte - Toronto

Washington - Miami

Chicago - Phoenix

Oklahoma City - Golden State

Utah - New York